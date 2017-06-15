Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июня 2017, четверг, 22:43
+20°C
Завтра +23°C
+20°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,11
15. 06. 2017

Премьер Австралии спародировал Трампа

Австралии премьер-министр Малколм Тернбулл спародировал речь президента США Дональда Трампа на закрытом благотворительном мероприятии, пишет New York Times.

Тернбулл спародировал речь Трампа во время первой встречи с ним в Нью-Йорке в мае этого года.

Однако видео, на котором премьеру Австралии точно удалось передать интонации и стиль речи американского лидера, появилось в сети только сегодня.

"Дональд и я, мы побеждаем и побеждаем в этих опросах. Мы побеждаем по-крупному, побеждаем так, как никогда раньше не побеждали. Мы! Побеждаем в опросах. Мы! Мы! Не в фейковых опросах, не в фейковых. Мы побеждаем в реальных. В онлайн-опросах, знаете. Так легко выиграть. Я знаю это, вы это знаете? Я знаю. В них так легко победить. Поверьте, это правда, это правда", - говорит австралийский политик на видео.

Издание отмечает, что отношения между Тернбуллом и Трампом получили "плохой старт" после телефонного разговора в январе этого года, когда из-за разногласий по программе переселения беженцев американский президент к концу беседы вел себя грубо и в итоге бросил трубку.

В декабре лидер Филиппин Родриго Дутерте во время выступления в президентском дворце сымитировал голос и акцент Трампа, делясь впечатлениями о телефонном разговоре с ним.

Болдуин едко высмеял Трампа на акции протеста

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.