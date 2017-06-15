Премьер Австралии спародировал Трампа

Австралии премьер-министр Малколм Тернбулл спародировал речь президента США Дональда Трампа на закрытом благотворительном мероприятии, пишет New York Times.

Тернбулл спародировал речь Трампа во время первой встречи с ним в Нью-Йорке в мае этого года.

Однако видео, на котором премьеру Австралии точно удалось передать интонации и стиль речи американского лидера, появилось в сети только сегодня.

"Дональд и я, мы побеждаем и побеждаем в этих опросах. Мы побеждаем по-крупному, побеждаем так, как никогда раньше не побеждали. Мы! Побеждаем в опросах. Мы! Мы! Не в фейковых опросах, не в фейковых. Мы побеждаем в реальных. В онлайн-опросах, знаете. Так легко выиграть. Я знаю это, вы это знаете? Я знаю. В них так легко победить. Поверьте, это правда, это правда", - говорит австралийский политик на видео.

Издание отмечает, что отношения между Тернбуллом и Трампом получили "плохой старт" после телефонного разговора в январе этого года, когда из-за разногласий по программе переселения беженцев американский президент к концу беседы вел себя грубо и в итоге бросил трубку.

В декабре лидер Филиппин Родриго Дутерте во время выступления в президентском дворце сымитировал голос и акцент Трампа, делясь впечатлениями о телефонном разговоре с ним.

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Источник: korrespondent.net