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15. 06. 2017

Катар снял запрет на ввоз птицы из Украины

Катар снял запрет на ввоз продукции птицеводства из Украины, который был применен в середине марта из-за вспышки птичьего гриппа в некоторых областях страны.

"Соответствующее сообщение поступило на адрес Госпродпотребслужбы от Посольства Украины в Государстве Катар", - говорится на сайте украинской Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В середине марта в связи со вспышками птичьего гриппа  Йемен, Ирак, Иордания, Катар и КНР ввели временные ограничения на экспорт мяса птицы и продуктов птицеводства из всей Украины.

Кроме того, ЕС, Саудовская Аравия и Гонгконг запретили экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа.

Напомним, крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств.

После этого Турция отправила продукты в Катар, а также Иран.

Тем не менее, Саудовская Аравия отрицает блокаду Катара, утверждая, что порты и аэропорты открыты, Катар может перемещать товары в и из страны, когда ему заблагорассудится.

Источник: korrespondent.net
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