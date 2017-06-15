Суд отменил запрет на вывоз вещей из Крыма

Апелляционный административный суд Киева отменил пункт постановления правительства от 16 декабря 2015 года, которым запрещалось перевозить товары на материковую часть Украины из Крыма, и наоборот.
Об этом сказано на странице общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека по вопросам Крыма в Facebook.
Сообщается, что первый пункт этого постановления запрещал на период оккупации полуострова поставку товаров из Крыма на другую территорию Украины и/или другой территории Украины в Крым.
Исключение составляли лишь личные вещи граждан, перемещаемых в ручной клади или сопровождаемом багаже, а также социально значимых продуктов питания стоимостью не выше 10 тысяч гривен и весом не более 50 килограммов на человека.
В то же время отмечается, что Кабмин может принять новое постановление другого содержания, но аналогичного по существу.
"Принятие такого рода решений со стороны исполнительной власти станет дерзким и откровенным нарушением Конституции Украины, прав человека и демонстративным игнорированием решений судебной власти, позиций гражданского общества и правозащитного сообщества", - сказано в сообщении.
Напомним, что по данным российской таможни, границу между Крымом и материковой Украиной в минувшем году пересекли три миллиона человек.
Россия также заявляла, что в ноябре Крым вернул в Украину более тысячи тонн продуктов.
Источник: korrespondent.net