В мечети Кабула прогремел взрыв, есть погибшие

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв в одной из мечетей, передает Reuters со ссылкой на представителя местных властей.

Представитель МВД страны сообщил, что имеются жертвы, но точное их число не назвал. В ведомстве также назвали взрыв терактом.

В то же время афганский телеканал TOLO сообщает о шести погибших, десять человек получили ранения.

#KabulExplosion - at least 6 dead and 10 wounded in mosque bombing # Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) 15 июня 2017 г.

По данным телеканала, нападавший не смог зайти в саму мечеть и активировал взрывное устройство в кухне, которая находилась за пределами зала для молитвы.

Вместе с тем, агенство Associated Press со ссылкой на местные власти передает, что погиб один человек, получили ранения пятеро. Атака была совершена террористом-смертником.

Пока никто не взял ответственность за атаку. Представители Талибана заявили, что не имеют отношения ко взрыву. Напомним, что всего две недели назад в Кабуле произошел террористический акт, в результате которого погибли 150 человек, ранения получили более 500 жителей.

Источник: korrespondent.net