В мечети Кабула прогремел взрыв, есть погибшие

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв в одной из мечетей, передает Reuters со ссылкой на представителя местных властей.

Представитель МВД страны сообщил, что имеются жертвы, но точное их число не назвал. В ведомстве также назвали взрыв терактом.

В то же время афганский телеканал TOLO сообщает о шести погибших, десять человек получили ранения.

#KabulExplosion - at least 6 dead and 10 wounded in mosque bombing # Afghanistan