В мечети Кабула прогремел взрыв, есть погибшие

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв в одной из мечетей, передает Reuters со ссылкой на представителя местных властей.
Представитель МВД страны сообщил, что имеются жертвы, но точное их число не назвал. В ведомстве также назвали взрыв терактом.
В то же время афганский телеканал TOLO сообщает о шести погибших, десять человек получили ранения.
#KabulExplosion - at least 6 dead and 10 wounded in mosque bombing # Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) 15 июня 2017 г.
По данным телеканала, нападавший не смог зайти в саму мечеть и активировал взрывное устройство в кухне, которая находилась за пределами зала для молитвы.
Вместе с тем, агенство Associated Press со ссылкой на местные власти передает, что погиб один человек, получили ранения пятеро. Атака была совершена террористом-смертником.
Источник: korrespondent.net
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