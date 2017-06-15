Премьером Сербии впервые станет лесбиянка

Президент Сербии Александр Вучич предложил на пост премьер-министра министра государственного управления и местного самоуправления Ану Брнабич, которая открыто заявляет о своей нетрадиционной ориентации, передает B92.

"Я верю в то, что она обладает всеми необходимыми навыками и личными качествами. И я убежден, что она будет много работать", - заявил Вучич.

На следующей неделе парламент должен официально утвердить правительство Брнабич. По словам президента Вучича, Брнабич уже нашла достаточное количество голосов в парламенте в поддержку своей кандидатуры.

Ана Брнабич станет первой женщиной во главе правительства Сербии и первым премьером с нетрадиционной ориентацией в истории страны. Также Брнабич станет первым открытым премьером-гомосексуалом на Балканах.

41-летняя Брнабич училась в Университете Нортвуда в Мичигане, а также получила степень MBA в британском Университете Халла. Пост министра госуправления и местного самоуправления в правительстве Сербии она заняла в августе 2016 года.