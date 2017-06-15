Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июня 2017, пятница, 02:28
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,11
15. 06. 2017

Премьером Сербии впервые станет лесбиянка

Президент Сербии Александр Вучич предложил на пост премьер-министра министра государственного управления и местного самоуправления Ану Брнабич, которая открыто заявляет о своей нетрадиционной ориентации, передает B92.

"Я верю в то, что она обладает всеми необходимыми навыками и личными качествами. И я убежден, что она будет много работать", - заявил Вучич.

На следующей неделе парламент должен официально утвердить правительство Брнабич. По словам президента Вучича, Брнабич уже нашла достаточное количество голосов в парламенте в поддержку своей кандидатуры.

Ана Брнабич станет первой женщиной во главе правительства Сербии и первым премьером с нетрадиционной ориентацией в истории страны. Также Брнабич станет первым открытым премьером-гомосексуалом на Балканах.

41-летняя Брнабич училась в Университете Нортвуда в Мичигане, а также получила степень MBA в британском Университете Халла. Пост министра госуправления и местного самоуправления в правительстве Сербии она заняла в августе 2016 года.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.