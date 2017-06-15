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15. 06. 2017

Штаб: На Донбассе возобновили водоснабжение

 
Южно-Донбасский водовод, работа которого ранее была нарушена вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, 15 июня начал работу после проведенных восстановительных работ, передает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
 
"Украинская сторона СЦКК сообщает, что 15-го июня пуско-наладочные работы на Южно-Донбасском водоводе были завершены. Насосная станция первого подъема водовода опять работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса", − говорится в сообщении штаба.
 
 
Напомним, 11 июня Южнодонбасский водопровод был остановлен из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий.
 
Без централизованного водоснабжения в Донецкой области оставались 382 тысячи человек. Население пяти районов области обеспечивали водой путем подвоза и используя резервные источники.

Источник: korrespondent.net
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