Штаб: На Донбассе возобновили водоснабжение

Южно-Донбасский водовод, работа которого ранее была нарушена вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, 15 июня начал работу после проведенных восстановительных работ, передает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что 15-го июня пуско-наладочные работы на Южно-Донбасском водоводе были завершены. Насосная станция первого подъема водовода опять работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса", − говорится в сообщении штаба.

Напомним, 11 июня Южнодонбасский водопровод был остановлен из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий.

Без централизованного водоснабжения в Донецкой области оставались 382 тысячи человек. Население пяти районов области обеспечивали водой путем подвоза и используя резервные источники.

Источник: korrespondent.net