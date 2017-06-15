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15. 06. 2017

Ответственность за взрыв в Кабуле взяло на себя ИГ

 
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети Кабула, передает агентство Reuters.
 
Напомним, 15 июня в столице Афганистана прогремел взрыв в одной из мечетей. Террорист-смертник активировал взрывное устройство в кухне, которая находилась за пределами зала для молитвы.
 
Агентство также сообщает, что двое боевиков и террорист-смертник убили четырех людей и ранили восьмерых.
 
По данным МВД страны, сначала нападавшие попытались проникнуть в мечеть Аз-Захра, но были блокированы полицией. Затем они укрылись на кухне здания, где один взорвал бомбу, в то время как двое других были убиты силами безопасности.
 
В то же время, по данным афганского телеканала TOLO News, в результате взрыва в мечети афганской столице погибли шесть человек, в том числе известный бизнесмен Рамазан Хусаинзада.
 
Ранее сообщалось, что 31 мая в Кабуле произошел террористический акт, в результате которого погибли 150 человек, а более 500 жителей получили ранения.

Источник: korrespondent.net
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