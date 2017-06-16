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16. 06. 2017

В США выдали ордеры на арест охранников Эрдогана

 
Полиция США 15 июня выдала ордеры на арест девяти охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами во время визита политика в Вашингтон в середине мая.
 
Напомним, 16 мая во время визита Эрдогана в США его охрана избила курдских и армянских протестующих возле резиденции посла Турции. Пострадали девять человек. 
 
В розыск также объявлены три офицера турецкой полиции, четыре гражданина США турецкого происхождения, двоих из которых арестовали еще в мае, и два канадца.
 
Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм призвал их прибыть в США и ответить по закону.
 
"Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем… Они (охранники Эрдогана − ред.) должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", − заявил Ньюзэм.
 
Сам Эрдоган резко отреагировал на решение правоохранительных органов США, пообещав ответить на это "политическими и правовыми методами".
 
"Это что за закон? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я везу ее в Америку?" − заявил турецкий лидер.
 
Министерство иностранных дел Турции вызвало для объяснений посла США в Анкаре Джона Басса. Ему сообщили, что решение, принятое американскими властями, ошибочно, предвзято и не имеет правовых оснований и что потасовка у резиденции турецкого посла в Вашингтоне произошла в результате неспособности сотрудников службы безопасности США принять необходимые меры.
 
Ранее сообщелось, что посол Турции в США Сердар Килич обвинил Вашингтон в солидарности с террористами из-за протестной акции представителей Рабочей партии Курдистана во время визита Эрдогана.

Источник: korrespondent.net
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