Дипломатов РФ лишили бесплатного входа на пляжи в Нью-Йорке

Власти города Ойстер-Бэй в штате Нью-Йорк отказали российским дипломатам в праве на бесплатное посещение городских пляжей, сообщает CBS New York.
Ранее местная администрация каждое лето выдавала 100 бесплатных пропусков сотрудникам российского диппредставительства и их семьям. Однако теперь им придется наравне с другими посетителями платить за возможность позагорать и искупаться.
"Наше решение не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в федеральном правительстве", − заявил главный инспектор Ойстер-Бэя Джозеф Саладино.
Он отметил, что "наши жители должны платить, им тоже придется". Саладино также добавил, что предложил дипломатам РФ приобрести сезонные пропуска за 60 долларов (по цене, за которую их покупают резиденты Ойстер-Бея), однако ответа пока не получил.
В Ойстер-Бэе, который находится на острове Лонг-Айленд, располагается четыре крупных пляжа. Вход на каждый из них стоит для жителей города 20 долларов, для всех остальных − 50-60 долларов.
Напомним, в конце 2016 года США ввели новые санкции против России за вмешательство в выборы президента. Госдеп объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. Кроме того, были закрыты жилые комплексы российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке.
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Источник: korrespondent.net