Дипломатов РФ лишили бесплатного входа на пляжи в Нью-Йорке

Власти города Ойстер-Бэй в штате Нью-Йорк отказали российским дипломатам в праве на бесплатное посещение городских пляжей, сообщает CBS New York.

Ранее местная администрация каждое лето выдавала 100 бесплатных пропусков сотрудникам российского диппредставительства и их семьям. Однако теперь им придется наравне с другими посетителями платить за возможность позагорать и искупаться.

"Наше решение не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в федеральном правительстве", − заявил главный инспектор Ойстер-Бэя Джозеф Саладино.

В Ойстер-Бэе, который находится на острове Лонг-Айленд, располагается четыре крупных пляжа. Вход на каждый из них стоит для жителей города 20 долларов, для всех остальных − 50-60 долларов. Он отметил, что "наши жители должны платить, им тоже придется". Саладино также добавил, что предложил дипломатам РФ приобрести сезонные пропуска за 60 долларов (по цене, за которую их покупают резиденты Ойстер-Бея), однако ответа пока не получил.В Ойстер-Бэе, который находится на острове Лонг-Айленд, располагается четыре крупных пляжа. Вход на каждый из них стоит для жителей города 20 долларов, для всех остальных − 50-60 долларов. Напомним, в конце 2016 года США ввели новые санкции против России за вмешательство в выборы президента. Госдеп объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. Кроме того, были закрыты жилые комплексы российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке. США и РФ ведут переговоры по возврату российский дипсобственности

Источник: korrespondent.net