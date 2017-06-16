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16. 06. 2017

США с опозданием поздравили с Днем России

 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон с опозданием поздравил россиян с национальным праздником − Днем России, который отмечается 12 июня. Текст поздравления опубликован на сайте Госдепартамента в четверг, 15 июня.
 
"От имени президента Трампа и граждан Америки я поздравляю всех россиян по случаю Дня России", − говорится в поздравлении Тиллерсона.
 
Госсекретарь также отмечает, что на сегодняшний день на США и России лежит уникальная ответственность по поддержанию мира и стабильности. По его словам, в США уверены, что страны могут делать больше, если вместе поддерживают фундаментальные ценности человеческого достоинства и свободы.
 
"Празднуя День России, знайте, что США поддерживают независимость вашей страны, богатой традициями и полной возможностей", − добавил глава Госдепа.
 
Ранее сообщалось, что США не направили поздравления с Днем России впервые за 25 лет.
 
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Источник: korrespondent.net
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