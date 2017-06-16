В результате обстрела Марьинки повреждены 20 домов

В Марьинке Донецкой области в результате утреннего обстрела 15 июня повреженно 20 частных домов, два из них разрушены полностью, сообщили в полиции области.
Отмечается, что сепаратисты начали обстрел города около 7.00 часов утра. По состоянию на 19.00 полицейские зафиксировали два полностью разрушенных дома и 18 поврежденных частично.
Пострадавших среди населения нет.
По предварительным данным, противник обстреливал город из Градов. Все факты квалифицированы по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сепаратисты обстреляли жилые кварталы Марьинки 10 июня. Ранения получили мужчина и женщина.
А 8 июня возле города обострились боевые действия.
Источник: korrespondent.net