В результате обстрела Марьинки повреждены 20 домов

В Марьинке Донецкой области в результате утреннего обстрела 15 июня повреженно 20 частных домов, два из них разрушены полностью, сообщили в полиции области.

Отмечается, что сепаратисты начали обстрел города около 7.00 часов утра. По состоянию на 19.00 полицейские зафиксировали два полностью разрушенных дома и 18 поврежденных частично.

Пострадавших среди населения нет.

По предварительным данным, противник обстреливал город из Градов. Все факты квалифицированы по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сепаратисты обстреляли жилые кварталы Марьинки 10 июня. Ранения получили мужчина и женщина.

А 8 июня возле города обострились боевые действия.

Источник: korrespondent.net