Украина и США договорились о сотрудничестве парламентов

Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами, передает Укринформ.

Церемония подписания состоялась во время двухсторонней встречи главы Верховной Рады Андрея Парубия и спикера Палаты представителей США Пола Райана.

"Это важный документ, который укрепляет и структурирует сотрудничество между нашими парламентами", − заявил Парубий и добавил, что в нем есть "очень важная формулировка" об Украине.

"В тексте меморандума указано, что Украина − это "форпост" защиты западной демократии на фоне российской агрессии", − акцентировал спикер украинского парламента.

Документом определяются сферы межпарламентского диалога, в том числе, в вопросах международной политики, безопасности, торговли, промышленности, инноваций, инфраструктуры и космоса. Меморандум также охватывает вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и природных ресурсов.

Ранее Парубий сообщил, что Пентагон рассматривает вопрос о предоставлении летального оружия Украине.

Посол США: Пересматриваем политику по Украине

Источник: korrespondent.net