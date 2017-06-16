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16. 06. 2017

НАБУ задержало фигуранта дела Онищенко

 
Спецназ Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержал фигуранта "газового дела" нардепа Александра Онищенко Валерия Постного по новому подозрению, сообщает Hromadske.
 
Обвиняемый был задержан у здания Лукьяновского СИЗО, откуда его выпустили в связи с истечением срока задержания по подозрению. 
 
Отмечается, что Постного повезут в НАБУ для следственных действий, а после − в изолятор временного содержания.
 

Спецназ НАБУ затримав Постного під воротами СІЗО pic.twitter.com/N7cn35RDkW

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 червня 2017 р.
 
Ранее сообщалось, что по "газовому делу" Онищенко прокуроры САП и детективы НАБУ вручили обвинительные акты восьми подозреваемым и их защитникам. Постному отведена роль организатора в составе преступной организации.
 
Напомним, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

Источник: korrespondent.net
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