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16. 06. 2017

СМИ: На территории Лавры десятки незаконных строек

 
На территории Киево-Печерской лавры идет незаконное строительство и уничтожаются памятники архитектуры, говорится в расследовании журналистов программы Схемы.
 
В совместном проекте Радио Свобода и канала UA:Первый сообщается, что к этому причастны представители лаврского монастыря.
 
Лавра вместе с Собором Святой Софии включена в перечень объектов Мирового наследия ЮНЕСКО, поэтому о каком-либо строительстве в охранной зоне вокруг памятника еще на этапе намерений нужно информировать ЮНЕСКО и согласовывать с Министерством культуры.
 
В 2015 году Киевсовет запретил любое строительство в охранной зоне до утверждения плана зонирования или детального плана территории. Однако строительство происходит даже на территории Киево-Печерской лавры.
 
В распоряжении программы Схемы оказались уникальные материалы мониторинга, акты, фотоистории памятников архитектуры на территории заповедника, которые были уничтожены или перестроены без предоставления каких-либо разрешительных документов заповеднике.
 
В "Украинском обществе охраны памятников истории и культуры" убеждают, что такие перестройки памятников архитектуры могут привести к их потере.
 
Главный архитектор заповедника Яков Дихтяр признал нарушения во время строительства, но, по его словам, каждый случай имеет свои причины.
 
"Почему вы так говорите, что я ничего не замечал? Мы писали и пишем. В том числе в ЮНЕСКО. О планах строительства. А то, что оно уже происходит, – это уже нарушение. Случилось как случилось: как только выходные дни – они быстренько там что-то делают, и постепенно получилось то, что получилось", – заявил Дихтяр.
 
Журналисты Схем отмечают, что в Министерстве культуры Украины никак не отреагировали на просьбу об интервью по поводу ситуации в Лавре. У наместника монастыря владыки Павла также отказали в интервью, ссылаясь на его здоровье.
 
 
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Ранее сообщалось, что возле Киево-Печерской Лавры проведут демонтаж церковных киосков. 

Источник: korrespondent.net
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