СМИ: На территории Лавры десятки незаконных строек

На территории Киево-Печерской лавры идет незаконное строительство и уничтожаются памятники архитектуры, говорится в расследовании журналистов программы Схемы.

В совместном проекте Радио Свобода и канала UA:Первый сообщается, что к этому причастны представители лаврского монастыря.

Лавра вместе с Собором Святой Софии включена в перечень объектов Мирового наследия ЮНЕСКО, поэтому о каком-либо строительстве в охранной зоне вокруг памятника еще на этапе намерений нужно информировать ЮНЕСКО и согласовывать с Министерством культуры.

В 2015 году Киевсовет запретил любое строительство в охранной зоне до утверждения плана зонирования или детального плана территории. Однако строительство происходит даже на территории Киево-Печерской лавры.

В распоряжении программы Схемы оказались уникальные материалы мониторинга, акты, фотоистории памятников архитектуры на территории заповедника, которые были уничтожены или перестроены без предоставления каких-либо разрешительных документов заповеднике.

В "Украинском обществе охраны памятников истории и культуры" убеждают, что такие перестройки памятников архитектуры могут привести к их потере.

Главный архитектор заповедника Яков Дихтяр признал нарушения во время строительства, но, по его словам, каждый случай имеет свои причины. "Почему вы так говорите, что я ничего не замечал? Мы писали и пишем. В том числе в ЮНЕСКО. О планах строительства. А то, что оно уже происходит, – это уже нарушение. Случилось как случилось: как только выходные дни – они быстренько там что-то делают, и постепенно получилось то, что получилось", – заявил Дихтяр. Журналисты Схем отмечают, что в Министерстве культуры Украины никак не отреагировали на просьбу об интервью по поводу ситуации в Лавре. У наместника монастыря владыки Павла также отказали в интервью, ссылаясь на его здоровье. Настоятель Лавры продает дом под Киевом Ранее сообщалось, что возле Киево-Печерской Лавры проведут демонтаж церковных киосков.

Источник: korrespondent.net