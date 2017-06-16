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16. 06. 2017

Мадуро США: Не суйте нос в дела Венесуэлы

 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в очередной раз в довольно резкой форме посоветовал США не вмешиваться во внутренние дела страны, передает Globovision.
 
"Не суйте свой нос в дела Венесуэлы, все, чего хочет Венесуэла, − это мир", − заявил Мадуро на церемонии вручения наград военнослужащим, пострадавшим в ходе протестов в южноамериканской стране.
 
США ввели санкции против членов Верховного суда Венесуэлы
 
Ранее лидер Венесуэлы в довольно грубой форме ответил президенту США Дональду Трампу на санкции, введенные против членов Верховного суда страны.
 
Напомним, в Венесуэле более двух месяцев продолжаются акции против политики Мадуро. В Каракасе демонстранты подожгли одно из административных зданий Верховного суда в ответ на недавний вердикт, который разрешил президенту страны созвать учредительное собрание без проведения референдума.

Источник: korrespondent.net
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