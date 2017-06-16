На Сахалине поезд столкнулся с грузовиком, есть жертвы

На юге Сахалина грузоваик столкнулся с пассажирским поездом, передает Интерфакс.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги сообщили, что среди пассажиров поезда пострадавших нет.

"Из пассажиров поезда никто не пострадал. Погибли водитель и пассажир КАМАЗа", − сообщил собеседник агентства.

По его словам, столкновение произошло в 05.55 местного времени (21.55 по Киеву) в районе перегона станций "Заозерное − Пугачево".

"Водитель КАМАЗа с прицепом проигнорировал сработавшую световую сигнализацию и выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Ноглики − Южно-Сахалинск. В девяти вагонах поезда находились 180 человек, из них 17 − детей", − уточнил источник агентства.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области информировали, что от удара кабина грузовика загорелась. Пожарным удалось предотвратить распространение огня.

Ранее соощалось, что в Горийском районе Грузии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. Два человека пострадали.

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Источник: korrespondent.net