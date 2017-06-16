Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июня 2017, пятница, 05:38
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,11
16. 06. 2017

Путин: США всегда вмешивались в российские выборы

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что США всегда вмешивались в российские выборы, а в 2012 году − особенно агрессивно, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что то же самое делается и на всем постсоветском пространстве и в других странах.

Стоун спросил, вмешивались ли США в выборы в России 2012 года.

"И в 2000, и в 2012 году − всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться", − отметил российский лидер. По его словам, вмешательство осуществлялось в том числе и через дипломатов.

"Американские партнеры знают об этом, я и (экс-госсекретарю Джону) Керри говорил, и (экс-президенту Бараку) Обаме говорил. Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные", − рассказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что действия НАТО возле границ РФ являются стратегической ошибкой и Россия даст адекватный ответ на это.

Путин: США видят угрозу в сближении Украины и РФ

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.