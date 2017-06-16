Киев: Россия создает провокации в Черном море

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили, что Киев обратил внимание государств – членов Международной морской организации (ІМО) на провокативные действия России в северной части Черного моря, угрожающие безопасности судоходства.

Украина обратилась с заявлением во время 98-й сессии Комитета по безопасности на море в Лондоне, в котором призвала Россию "принять все возможные меры для прекращения международно-противоправных деяний в морском поисково-спасательном районе Украины и предоставить надлежащие заверения и гарантии их неповторения в будущем".

"Последние провокационные действия российской стороны, связанные с попыткой препятствования деятельности украинского спасательного катера во время проведения 23 апреля штатных учений Морской поисково-спасательной службы Украины в очередной раз подтверждают полное игнорирование Россией всех норм и принципов международного права", – говорится в обращении украинской делегации.

Также Украина напомнила, что на предыдущей сессии Комитета по безопасности на море было принято решение начать мониторинг ситуации с безопасностью навигации в северной части Черного моря, которая после аннексии Крыма она фактически превратилась в "серую зону" для судоходства.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что 23 апреля в Черном море возле Скадовска российской корабль совершил попытку захватить украинский спасательный катер.

По версии российской стороны, пограничники якобы пресекли нарушение государственной границы РФ украинским катером.

Источник: korrespondent.net