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16. 06. 2017

Киев: Россия создает провокации в Черном море

 
В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили, что Киев обратил внимание государств – членов Международной морской организации (ІМО) на провокативные действия России в северной части Черного моря, угрожающие безопасности судоходства.
 
Украина обратилась с заявлением во время 98-й сессии Комитета по безопасности на море в Лондоне, в котором призвала Россию "принять все возможные меры для прекращения международно-противоправных деяний в морском поисково-спасательном районе Украины и предоставить надлежащие заверения и гарантии их неповторения в будущем".
 
"Последние провокационные действия российской стороны, связанные с попыткой препятствования деятельности украинского спасательного катера во время проведения 23 апреля штатных учений Морской поисково-спасательной службы Украины в очередной раз подтверждают полное игнорирование Россией всех норм и принципов международного права", – говорится в обращении украинской делегации.
 
Также Украина напомнила, что на предыдущей сессии Комитета по безопасности на море было принято решение начать мониторинг ситуации с безопасностью навигации в северной части Черного моря, которая после аннексии Крыма она фактически превратилась в "серую зону" для судоходства.
 
Напомним, в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что 23 апреля в Черном море возле Скадовска российской корабль совершил попытку захватить украинский спасательный катер. 
 
По версии российской стороны, пограничники якобы пресекли нарушение государственной границы РФ украинским катером.

Источник: korrespondent.net
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