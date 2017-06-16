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16. 06. 2017

Суд в Днепре запретил "Союз советских офицеров"

В Днепре Окружной административный суд принял решение о запрете общественной организации Союз советских офицеров, передает Радио Свобода.

Отмечается, что суд вынес решение, изучив материалы и выслушав показания свидетелей относительно событий марта 2014 года.

По словам одного из свидетелей по делу, в марте 2014 года это общественное объединение "совершало действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призывало соседнее государство к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Они продолжали свою противоправную деятельность даже в мае 2017 года, когда 9 мая возле памятника Генералу Пушкину угрожали женщинам с украинской символикой расправой путем насильственных действий", – отметила свидетель.

По другим свидетельствам, в марте 2014 года на митингах члены организации заявляли, что ждут "русскую освободительную армию".

Руководитель Союза советских офицеров Виктор Марченко заявил в телефонном комментарии Радио Свобода, что считает обвинения против организации необоснованными. 

Он не отрицает, что весной 2014 поднимал российский триколор у мэрии, но исключительно "в знак дружбы Украины и России".

Напомним, в Украине с 15 июня официально запрещено ношение и пропаганда георгиевской ленты.

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Источник: korrespondent.net
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