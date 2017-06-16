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16. 06. 2017

На Донбассе 50 обстрелов, погиб один боец – штаб

За минувшие сутки, 15 июня, подразделения сепаратистов 50 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, огонь велся по всей линии фронта.

По информации военных, противник девять раз применил оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Так, на приморском направлении зафиксировано 24 обстрела. В четверг утром из РСЗО систем обстреляли жилые кварталы Марьинки. Несмотря на серьзные повреждения нескольких домов, никто из гражданских не пострадал.

На этом же участке фронта противник в течение дня бил из 120-мм минометов в районе Марьинки, Павлополя, Широкино и Водяного. Вблизи Красногоровки и Талаковки НВФ применяли минометы калибра 82-мм. Кроме того, целый ряд провокаций был осуществлен вблизи Гнутово, Лебединского, Чермалыка и Новомихайловки. Там по опорным пунктам неоднократно открывался огонь различной интенсивности из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении зафиксировали 13 обстрелов. Сначала сепаратисты из пригорода Горловки обстреляли из артиллерии калибра 122-мм позиции ВСУ вблизи поселка Южное. В то же время интенсивно обстреливались опорные пункты сил АТО в районе Каменки из танков и минометов калибра 120-мм.

Из таких же минометов уже под вечер велся огонь по направлению Донецкого аэропорта по военнослужащим, которые держат оборону возле Песков. Вечером самой напряженной ситуация была в южном и северо-восточном пригороде Авдеевки, где противник бил по опорных пунктам ВСУ из 82-мм минометов и пехотного вооружения.

На луганском направлении зафиксировано 13 вооруженных провокаций, большинство из которых происходило уже после 18.00. В частности, поздно вечером было выпущено несколько мин калибра 120-мм по украинским позициям вблизи Катериновки. Там же, а также в районе Счастья и Крымского били из 82-мм минометов. Обстреливая из минометов Счастье, сепаратисты выпустили три мины непосредственно по одному из жилых массивов этого населенного пункта. Никто из местных жителей, не пострадал. Информация о возможных разрушениях уточняется.

Кроме того, на этом направлении из гранатометов и стрелкового оружия открывался огонь по силам АТО в районе Новозвановки, Малинового, Донца, Валуйского, Новоалександровки, Станицы Луганской и Попасной.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 14 июня на Донбассе зафиксировали 55 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда три бойца получили ранения.

Источник: korrespondent.net
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