Вице-президент США нанял адвоката для помощи в расследовании по РФ

Вице-президент США Майк Пенс нанял адвоката, который будет помогать ему в подготовке ответов на возможные вопросы следствия о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Об этом пишет The Washington Post.

Накануне офис Пенса подтвердил, что он нанял голову адвокатского бюро McGuireWoods LLP Ричарда Каллена, чтобы тот помогал ему отвечать на запросы специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет это расследование.

Помощники Пенса сообщили, что их шеф рассмотрел несколько кандидатов, прежде чем остановится на Каллене. Окончательный выбор был сделан на этой неделе. Они отказались отвечать, что заставило Пенса нанять внешнего адвоката и перенаправлять ему все вопросы, связанные с расследованием.

Отмечается, что несколько недель назад президент Дональд Трамп с этой же целью нанял юриста из Нью-Йорка Марка Касовица.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 мая министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБФ Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства России в президентские выборы и "связанных с этим вопросов".

Источник: korrespondent.net