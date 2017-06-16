В Крыму на складе сгорели тысячи шпал

В аннексированном Крыму 15 июня произошел сильный пожар. В Керчи загорелись шпалы на складе, расположенном на Вокзальном шоссе.

Как сообщает сайт Керчь – мой город, пожар возник в грузовом дворе, который используется путейцами для хранения шпал.

"Шпалы промазучены – покрыты специальным раствором мазута от коррозии и износа. Количество шпал на территории может достигать нескольких тысяч в связи с глобальной заменой рельсового полотна по всему Крыму", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что огонь вспыхнул сразу в двух местах – шпалы лежали отдельно на двух кучах. С огнем боролись четыре машины МЧС. Работы затруднялись из-за сильного ветра. О пострадавших не сообщается.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Казахстане возник пожар из-за падения частей российской ракеты, запущенной с космодрома Байконур. Один человек погиб, еще один пострадал.

Источник: korrespondent.net