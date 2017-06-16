Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июня 2017, пятница, 11:08
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,11
16. 06. 2017

Россия заявила о гибели лидера ИГИЛ при авиаударе

Лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади погиб в Сирии при российском авиаударе. Об этом заявили в Минобороны России, передает Интерфакс.

Информация о смерти аль-Багдади при ударе 28 мая в предместье "столицы" ИГИЛ Ракки, еще проверяется, уточнили в ведомстве. 

"В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны", - рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что у них есть информация, "которая проверяется по различным каналам", что на совещании также присутствовал аль-Багдади.

"Он в результате удара был уничтожен", - отметили в Минобороны РФ. 

Среди убитых террористов - эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавшие район от Ракки до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман аль-Шауах, добавили в ведомстве.

Американская и иракская разведка предполают, что лидер ИГИЛ может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. 

Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. 

Отметим, что в средствах массовой информации неоднократно появлялись сообщения о смерти аль-Багдади, но каждый раз эта информация не подтверждалась.

В начале марта СМИ заявили о прощальной речи лидера ИГИЛ. Он якобы призвал своих последователей укрыться в труднодоступных горных районах Сирии и Ирака, а также дал им ​указания подрывать себя в случае окружения.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.