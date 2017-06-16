Россия заявила о гибели лидера ИГИЛ при авиаударе

Лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади погиб в Сирии при российском авиаударе. Об этом заявили в Минобороны России, передает Интерфакс.
Информация о смерти аль-Багдади при ударе 28 мая в предместье "столицы" ИГИЛ Ракки, еще проверяется, уточнили в ведомстве.
"В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны", - рассказали в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что у них есть информация, "которая проверяется по различным каналам", что на совещании также присутствовал аль-Багдади.
"Он в результате удара был уничтожен", - отметили в Минобороны РФ.
Среди убитых террористов - эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавшие район от Ракки до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман аль-Шауах, добавили в ведомстве.
Американская и иракская разведка предполают, что лидер ИГИЛ может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы.
Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке.
Отметим, что в средствах массовой информации неоднократно появлялись сообщения о смерти аль-Багдади, но каждый раз эта информация не подтверждалась.
В начале марта СМИ заявили о прощальной речи лидера ИГИЛ. Он якобы призвал своих последователей укрыться в труднодоступных горных районах Сирии и Ирака, а также дал им указания подрывать себя в случае окружения.
Источник: korrespondent.net
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