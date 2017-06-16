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16. 06. 2017

Минобороны показало последствия обстрела Широкино

На канале Минобороны выложили видео последствий обстрела Широкино.

"Ситуация стабильно напряженная. Противник совершает обстрелы населенных пунктов, расположения военных частей из оружия, запрещенного минским догоровом, т.е. гаубицы калибра 122 мм, 152 мм, крупнокалиберными минометами. Совершают обстрел даже тех населенных пунктов, где до сих пор живут мирные жители", - говорится в видео.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 15 июня на Донбассе было 50 обстрелов, погиб один боец.

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Источник: korrespondent.net
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