Минобороны показало последствия обстрела Широкино

На канале Минобороны выложили видео последствий обстрела Широкино.
"Ситуация стабильно напряженная. Противник совершает обстрелы населенных пунктов, расположения военных частей из оружия, запрещенного минским догоровом, т.е. гаубицы калибра 122 мм, 152 мм, крупнокалиберными минометами. Совершают обстрел даже тех населенных пунктов, где до сих пор живут мирные жители", - говорится в видео.
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 15 июня на Донбассе было 50 обстрелов, погиб один боец.
Село Сухая Балка попало под обстрел, погиб мужчина
Источник: korrespondent.net
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Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Нацбанк: в "БСБ Банк" почти нет депозитных счетов физлиц
В ЗАО "БСБ Банк" почти не осталось депозитных счетов физлиц. Об этом сообщил 15 июня в эфире телеканала ОНТ пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко. По его словам, в основном в работе с гражданами банк обслуживает текущие расчетные счета, в том числе с использованием банковской платежной карточки, эмитированной банком.
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Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Нацбанк отзывает у БСБ Банка лицензию на операции с физлицами
15 июня стало известно, что Национальный банк Беларуси отзывает лицензию ЗАО «БСБ Банк» на осуществление отдельных банковских операций с физическими лицами. Как сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка, лицензия перестанет действовать с 26 июня 2017 года.
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Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Заявление «БСБ Банка» об изменении лицензионных полномочий
ЗАО «БСБ Банк» сообщает, что с 26 июня 2017 г. в соответствии с Решением Национального банка Республики Беларусь, Банк не осуществляет деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физических лиц.