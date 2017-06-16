Минобороны показало последствия обстрела Широкино

На канале Минобороны выложили видео последствий обстрела Широкино.

"Ситуация стабильно напряженная. Противник совершает обстрелы населенных пунктов, расположения военных частей из оружия, запрещенного минским догоровом, т.е. гаубицы калибра 122 мм, 152 мм, крупнокалиберными минометами. Совершают обстрел даже тех населенных пунктов, где до сих пор живут мирные жители", - говорится в видео.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 15 июня на Донбассе было 50 обстрелов, погиб один боец.

Село Сухая Балка попало под обстрел, погиб мужчина

Источник: korrespondent.net