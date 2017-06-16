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16. 06. 2017

Луганская ТЭС попала под обстрел

Луганская ТЭС  в городе Счастье около 20.45 четверга попала под обстрел, сообщила пресс-служба ДТЭК Энерго.

По ее данным, на территорию автотранспортного цеха упал минометный снаряд. Обстрел повредил автотранспортное имущество ЛуТЭС.

"В результате террористического акта никто из сотрудников не пострадал. Обстрел повредил автотранспортное имущество Луганской ТЭС. Сотрудники станции получили распоряжение сократить время пребывания на территории ТЭС при отсутствии острой производственной необходимости", – говорится в сообщении.

Отметим, что ЛуТЭС является единственным производителем электроэнергии для севера Луганской области. До 25 апреля 2017 года станция работала отдельно от объединенной энергосистемы Украины из-за поврежденных боевыми действиями магистральных линий электропередач.

Как сообащал Корреспондент.net, за минувшие сутки, 15 июня, подразделения сепаратистов 50 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

Источник: korrespondent.net
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