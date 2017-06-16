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16. 06. 2017

Взрыв возле детсада в Китае совершил смертник

Полиция Китая раскрыла дело о взрыве возле детского сада, прогремевшего в четверг в уезде Фэнсянь восточной провинции Цзянсу, сообщило Центральное телевидение Китая.

Самодельное взрывное устройство привел в действие некто Сю, мужчина, 22 лет, который сам погиб при взрыве. Данные о нем подтверждаются проведенным анализом ДНК. Ранее сообщалось о возможном взрыве газового баллона в близлежащем кафе.

По данным следствия, подрывник страдал психическим расстройством, взрывное устройство изготовил у себя дома, части и материалы для него были обнаружены полицией при обыске места жительства Сю.

По состоянию на 17:00 по местному времени, в результате устроенного Сю взрыва погибли восемь человек, ранения получили 65 человек, из которых восемь находятся в тяжелом состоянии. Угрозы жизни для четырех тяжелораненых, в результате действий врачей, больше нет, говорится в сообщении.

Предупреждение: видео содержит сцены смерти и не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке произошел двойной теракт, более 30 погибших.

В мечети Кабула прогремел взрыв, есть погибшие

Источник: korrespondent.net
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