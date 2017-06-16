Убийство Вороненкова. В Павлограде задержан бывший член Правого сектора

В Павлограде Днепропетровской области у активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко провели обыски, а потом его задержали. По информации свидетелей, обыски связаны с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает Павлоград.dp.ua.
Как сообщил руководитель штаба общественного формирования "Павлоградская самооборона" Сергей Тищенко, к дому Тарасенко приезжала группа сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов "Альфа", представителей прокуратуры из Киева,
"Конкретно, по какому делу проводятся обыски, мы не знаем, постановления суда не видели. Надеюсь, в скором времени мы ее увидим и получим всю информацию", – добавил Тищенко.
По данным СМИ, Тарасенко без объяснений увезли сотрудники спецслужбы.
Отметим, в 2015 году Тарасенко арестовывали по подозрению в разбое и хранении оружия. После нескольких судебных заседаний активиста отпустили. Он долгое время возглавлял местную ячейку "Правого сектора".
Напомним, Вороненков был убит 23 марта возле отеля Премьер-Палас в Киеве. Охранник экс-депутата успел ранить убийцу Павла Паршина, который позже скончался в больнице. Убийца был родом и похоронен в Павлограде.
Источник: korrespondent.net
-
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Нацбанк: в "БСБ Банк" почти нет депозитных счетов физлиц
В ЗАО "БСБ Банк" почти не осталось депозитных счетов физлиц. Об этом сообщил 15 июня в эфире телеканала ОНТ пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко. По его словам, в основном в работе с гражданами банк обслуживает текущие расчетные счета, в том числе с использованием банковской платежной карточки, эмитированной банком.
-
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Нацбанк отзывает у БСБ Банка лицензию на операции с физлицами
15 июня стало известно, что Национальный банк Беларуси отзывает лицензию ЗАО «БСБ Банк» на осуществление отдельных банковских операций с физическими лицами. Как сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка, лицензия перестанет действовать с 26 июня 2017 года.
-
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Заявление «БСБ Банка» об изменении лицензионных полномочий
ЗАО «БСБ Банк» сообщает, что с 26 июня 2017 г. в соответствии с Решением Национального банка Республики Беларусь, Банк не осуществляет деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физических лиц.