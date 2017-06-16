Убийство Вороненкова. В Павлограде задержан бывший член Правого сектора

В Павлограде Днепропетровской области у активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко провели обыски, а потом его задержали. По информации свидетелей, обыски связаны с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает Павлоград.dp.ua.

Как сообщил руководитель штаба общественного формирования "Павлоградская самооборона" Сергей Тищенко, к дому Тарасенко приезжала группа сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов "Альфа", представителей прокуратуры из Киева,

"Конкретно, по какому делу проводятся обыски, мы не знаем, постановления суда не видели. Надеюсь, в скором времени мы ее увидим и получим всю информацию", – добавил Тищенко.

По данным СМИ, Тарасенко без объяснений увезли сотрудники спецслужбы.

Отметим, в 2015 году Тарасенко арестовывали по подозрению в разбое и хранении оружия. После нескольких судебных заседаний активиста отпустили. Он долгое время возглавлял местную ячейку "Правого сектора".

Напомним, Вороненков был убит 23 марта возле отеля Премьер-Палас в Киеве. Охранник экс-депутата успел ранить убийцу Павла Паршина, который позже скончался в больнице. Убийца был родом и похоронен в Павлограде.

Источник: korrespondent.net