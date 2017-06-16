Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июня 2017, пятница, 13:35
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,11
16. 06. 2017

Коалиция не может подтвердить гибель лидера ИГИЛ

Военная коалиция против Исламского государства под эгидой США заявила, что не может подтвердить сообщение россиян об уничтожении лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади во время  авиаудара в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

"Мы не можем подтвердить", - заявил представитель коалиции полковник Джон Дориан.

Ранее появилась информация о том, что министерство обороны РФ проверяет информацию о гибели лидера группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному пригороду Ракки, который был осуществлен в конце мая.

ИГИЛ призвало совершать теракты во время Рамадана

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.