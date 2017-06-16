Коалиция не может подтвердить гибель лидера ИГИЛ

Военная коалиция против Исламского государства под эгидой США заявила, что не может подтвердить сообщение россиян об уничтожении лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади во время авиаудара в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

"Мы не можем подтвердить", - заявил представитель коалиции полковник Джон Дориан.

Ранее появилась информация о том, что министерство обороны РФ проверяет информацию о гибели лидера группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному пригороду Ракки, который был осуществлен в конце мая.

ИГИЛ призвало совершать теракты во время Рамадана

Источник: korrespondent.net