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16. 06. 2017

Пограничники не пропустили 10 байкеров на встречу в Киеве

Украинские пограничники не впустили в страну 10 иностранных гражадан на всемирную встречу байкеров в Киеве. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В ходе оформления пограничники не пропустили через границу 10 иностранцев, направлявшихся на слет байкерского клуба", – говорится в сообщении.

По информации пограничного ведомства, гражданин Марокко не имел соответствующих документов для въезда в Украину, у гражданина Германии обнаружилась проблема с документами – сработала база данных Интерпола.

Остальные байкеры оказались гражданами России. Все они не подтвердили цели своей поездки, поскольку не заявляли о фактическом участии во встрече.

Отметим, что 16 июня в Киеве состоится открытие всемирной встречи байкеров и презентация деятельности байкерского клуба Hells Angels.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в Украину не пропустили пятерых байкеров из России. Всего в этом году через государственную границу не пропустили 27 байкеров, среди которых 16 россиян, 12 белорусов и один молдаванин.

Источник: korrespondent.net
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