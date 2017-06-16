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16. 06. 2017

Порошенко: Делал уколы больным в больнице

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как ходил со своей женой на ночные дежурства в больницу. Об этом он сообщил во время поздравления медицинских работников, пишет Украинская правда.

"Надо очень любить профессию врача. Потому, если ты ее не любишь, ты работать не сможешь. Я это знаю совершенно точно, поскольку из моих 18 лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю ее ", - сказал Порошенко.

"И мы нарушали иногда инструкции. Я давал ей поспать час и сам ходил, ставил уколы, делал разные манипуляции, которые делали врачи и еще тогда понял, насколько это тяжелый и очень благодарный труд", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось,что Марина Порошенко ведет программу на канале Ахметова.

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Источник: korrespondent.net
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