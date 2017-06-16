Порошенко: Делал уколы больным в больнице

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как ходил со своей женой на ночные дежурства в больницу. Об этом он сообщил во время поздравления медицинских работников, пишет Украинская правда.
"Надо очень любить профессию врача. Потому, если ты ее не любишь, ты работать не сможешь. Я это знаю совершенно точно, поскольку из моих 18 лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю ее ", - сказал Порошенко.
"И мы нарушали иногда инструкции. Я давал ей поспать час и сам ходил, ставил уколы, делал разные манипуляции, которые делали врачи и еще тогда понял, насколько это тяжелый и очень благодарный труд", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось,что Марина Порошенко ведет программу на канале Ахметова.
Порошенко: Украина будет в НАТО и Евросоюзе
Источник: korrespondent.net
-
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Нацбанк: в "БСБ Банке" почти нет депозитных счетов физлиц
В ЗАО "БСБ Банк" почти не осталось депозитных счетов физлиц. Об этом сообщил 15 июня в эфире телеканала ОНТ пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко. По его словам, в основном в работе с гражданами банк обслуживает текущие расчетные счета, в том числе с использованием банковской платежной карточки, эмитированной банком.
-
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Нацбанк отзывает у БСБ Банка лицензию на операции с физлицами
15 июня стало известно, что Национальный банк Беларуси отзывает лицензию ЗАО «БСБ Банк» на осуществление отдельных банковских операций с физическими лицами. Как сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка, лицензия перестанет действовать с 26 июня 2017 года.
-
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Заявление «БСБ Банка» об изменении лицензионных полномочий
ЗАО «БСБ Банк» сообщает, что с 26 июня 2017 г. в соответствии с Решением Национального банка Республики Беларусь, Банк не осуществляет деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками физических лиц.