Штайнмайер: Отношения с Россией ухудшаются 15 лет

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил Россию, что попытки вмешаться в выборы в Бундестаг приведут к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Если дойдет до попыток Москвы повлиять на федеральные выборы, это обязательно приведет к дальнейшему уменьшению общих точек соприкосновения", – сказал Штайнмайер и обавил, что "это было бы вредно для обеих сторон".

В целом Штайнмайер нарисовал довольно критичную картину отношений между Европой и Россией. По его мнению, отношения ухудшаются не только в последние годы, а уже на протяжении 15 лет.

"Сегодня Москва ищет свою идентичность скорее в дистанцировании от Европы и от Запада, чем в общности", – посетовал президент ФРГ.

Штайнмайер напомнил, что ситуцаия особенно обострилась в 2014 году после аннексии Крыма и начала военных действий России на востоке Украины.

"На таком фоне неожиданного сближения между Европой и Россией не стоит ждать", – резюмировал немецкий политик.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее власти Германии повысили уровень угрозы кибератак. По информации Федерального департамента по информационной безопасности, атаки на правительственные сети производятся каждый день.

Также немецкие политики завляли, что Россия может вмешаться в кампанию по выборам в Бундестаг.

Источник: korrespondent.net