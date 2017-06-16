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16. 06. 2017

У британского парламента задержали мужчину с ножом

Полиция Лондона задержала мужчину неподалеку от здания парламента, у которого был с собой нож. Как сообщается в Twitter лондонской полиции, задержанного не подозревают в намерении совершить теракт.

"У Вестминстерского дворца арестован мужчина с ножом. Ранений нет", – отметили правоохранители.

Как сообщает редактор газеты Evening Standard Джо Мерфи, полицейские применили к мужчине электрошокер после того, как прохожие обратили внимание на то, что он вооружен ножом.

Недавно полиция Лондона заявила о нападении с ножом на одной из площадей столицы. Правоохранители заверили, что инцидент не связан с терроризмом.

Напомним, 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Источник: korrespondent.net
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