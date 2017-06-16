Число жертв пожара в Лондоне выросло до 30

Британская полиция подтвердила, что в результате пожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом заявил командир полиции Лондона Стюарт Канди, сообщает The Guardian.

Среди погибших есть и те, кто умер в больнице уже после пожара. По его словам, тела жертв доставлены в морги, однако еще больше тел до сих пор находятся в доме.

"К сожалению, мы не надеемся найти тех, кто мог выжить…А ряд останков не подлежит идентификации", – добавил Канди.

Кроме того, он подтвердил, что предварительное следствие не выявило никаких следов умышленного поджога здания.

Ранее сообщалось о 65 пропавших без вести в результате пожара в западном Лондоне.

Напомним, сильный пожар в жилом доме Grenfell Tower вспыхнул в ночь на 14 июня. В здании 120 квартир, оно почти полностью выгорело изнутри. Пока сообщается о 17 погибших.

Источник: korrespondent.net