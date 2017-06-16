В Керчи собрали первую ЖД-арку Крымского моста

На керченском берегу завершена укрупнительная сборка железнодорожного арочного пролета Крымского моста. Об этом сообщает информационный центр проекта.

"В железнодорожной арке - более 400 крупных элементов: блоки нижнего и верхнего пояса, арочные своды, раскосы, подвески и прочее. Мы собрали эту конструкцию менее чем за год. Общий вес арочного пролета сейчас превышает 5,8 тысяч тонн. Осталось завершить работы по обустройству арки элементами эксплуатации, покрыть металлоконструкции антикоррозийной краской и подготовить к перевозке и монтажу на фарватерные опоры", - рассказал начальник ФКУ Упрдор Тамань Роман Новиков.

Арочные пролетные строения – самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого – 227 метров. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму начали строить трассу под Керченский мост.

В Керченском проливе начали установку фарватерных опор

Источник: korrespondent.net