Не последний раз? Лидера ИГИЛ вновь убили

Россия заявилы о вероятной гибели лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади при российском авиаудера близ "столицы" террористической организации Ракки.

Он был убит в результате удара российских ВКС по позициям джихадистов 28 мая. Вместе с ними погибли высокопоставленные командиры, заявили в Минобороны РФ.

16 июня также стало известно, что командиры ИГИЛ перенесли штаб-квартиру группировки из Ракки, которую сейчас успешно осаждают сирийско-курдские ополченцы, в город эль-Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации.

Корреспондент.net вспоминает, как убивали лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Где находится аль-Багдади

Боевики захватили Ракку в 2013 году. Летом следующего года под контролем ИГИЛ была значительная часть территорий Ирака и Сирии, на которых террористы провозгласили халифат и объявили Ракку своей столицей.

Операция по освобождению города началась в ноябре прошлого. Город от ИГИЛ освобождает альянс сил вооруженной сирийской оппозиции Демократические силы Сирии, ударной силой которых являются курдские отряды при поддержке международной коалиции под эгидой США.

Силы альянса вошли в Ракку 6 июня и уже спустя неделю установили контроль над 70 процентами промышленных районов на востоке города.

Курдские силы в Ракке / EPA

10 июня ополченцы подошли с востока к стенам Старого города в центре Ракки. Сам центр сейчас контролируют джихадисты, там же сосредоточены наиболее важные объекты группировки.

Сегодня агентство AP, ссылаясь на чиновников из США и сирийских активистов сообщило, что боевики ИГИЛ перенесли свою штаб-квартиру из Ракки, которая считается главным оплотом террористической организации в Сирии, в город Эль-Меядин.

Отмечается, что в этот город за последние месяцы сбежали многие командиры ИГИЛ из Мосула в Ираке и Ракки в Сирии, которые осаждаются военными группами этих стран.

Эль-Меядин "Исламское государство" захватило летом 2013 года. До этого город, который находится недалеко от границы с Ираком, был под контролем оппозиционной Свободной сирийской армии.

СМИ узнали о планах перенести "столицу" из Ракки в этот город в апреле. Международная коалиция в курсе переезда штаб-квартиры и уже наносит авиаудары по новым территориям. Однако основная военная компания коалици сосредоточена на вытеснении боевиков из Ракки и Мосула.

Эксперт по Сирии аналитического Института по изучению войны Дженнифер Кафарелл считает, что в Эль-Меядине также может находиться аль-Багдади.

Лидера ИГИЛ убивали много раз

Аль-Багдади, предположительно, родился в Ираке в 1971 году. В 2005 году в отчетах американской разведки был указан как назначенец Аль-Каиды в иракском городе Эль-Кайм на границе с Сирией.

По данным Пентагона, Абу Бакр содержался в самом большом в Ираке американском лагере для заключенных как участник антиамериканского суннитского заговора.

По официальным данным он там находился с февраля по декабрь 2004 года. Но командир лагеря говорит, что аль-Багдади находится там до 2009 года. Затем был отправлен в Багдад и отпущен.

В 2014 году, когда ИГИЛ получила мировую известность, в газете Daily Telegraph вышло интервью с современниками аль-Багдади, которые описывали его в молодости как скромного и религиозного богослова.

По их рассказам, более десяти лет он жил в комнате, прикрепленной к маленькой мечети в бедном районе на окраине Багдада.

29 июня того года было провозглашено создание "халифата" во главе с аль-Багдади на подконтрольных ИГИЛ территориях Сирии и Ирака. Лидер группировки объявил себя потомком пророка Мухаммеда.

Впервые о его смерти сообщали в феврале 2015 года. Канал Аль-Арабия заявил, что в результате авиаударов коалиции по иракскому району Аль-Каим уничтожены десятки террористов, включая аль-Багдади.

Уже в следующем месяце, по данным СМИ, Абу Бакр получил тяжелое ранение при авиаударе по автомобильному конвою на границе Ирака и Сирии, а затем умер в больнице Ракки. Пресса также писала, что боевики присягнули новому лидеру.

Немногим позже Guardian сообщила, что Абу Бакр остался жив, но был парализован в результате ранения в позвоночник. В конце года писали, что он перебрался в Ливию

В июне прошлого года в СМИ появилась информация о том, что лидер ИГИЛ был убит в результате авиаудара в окрестностях Ракки.

В октябре пресса писала, что аль-Багдади был отравлен.

В феврале этого года сообщалось, что лидер ИГИЛ получил ранение в результате авиаудара, нанесенного по городу Каим провинции Анбар на западе Ирака.

11 июня СМИ в очередной раз сообщили о гибели аль-Багдади. Британское издание Daily Mail со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщило, что лидер группировки погиб 10 июня в результате авиаудара в районе Ракки.

16 июня 2017 года Миниобороны России сообщило, что возможно Аль-Багдади был уничтожен в результате российских ВКС в в южном предместье Ракки 28 мая во время совещания с другими командирами.

Позже в российском военном ведомстве опубликовали фотографию уничтоженного в районе Ракки командного пункта запрещенной ИГИЛ, в котором, по предварительным данным, в момент удара находился лидер группировки Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади .

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/16jun2017/albagdadi.html

Источник: korrespondent.net