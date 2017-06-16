Протесты в России: школьник арестован на два месяца

В Москве суд отправил под домашний арест 17-летнего школьника, который обвиняется в сопротивлении ОМОНу, передает РИА Новости.

12 июня в Санкт-Петербурге и в Москве состоялся митинг оппозиции. В российской столице акция проходила на Тверской улице. Общее число задержанных подростков в Москве составляет 136 человек.

По версии следствия, во время митинга на Тверской 11-классник брызнул омоновцу в лицо из перцового баллончика.

"Избрать в отношении Михаила Галяшкина меру пресечения в виде домашнего ареста", - заявила судья.

Подростку предъявлено обвинение по уголовной статье "Применение в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья".

Другие российские СМИ уточняют, что он арестован на два месяца.

Всего в России задержали более тысячи участников протеста.

Источник: korrespondent.net