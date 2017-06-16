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16. 06. 2017

Фигурант дела Онищенко арестован на два месяца

Обвиняемого по "газовому делу" нардепа Александра Онищенко Валерия Постного арестовали на два месяца с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога. Соответствующее решение принял Сломенский суд Киева в пятницу, 16 июня, сообщает Громадське.

Во время заседания суд отказал народному депутату Надежде Савченко в просьбе взять Постного на поруки. Прокуроры требовали для Постного залог в 50 миллионов гривен.

Отметим, другие семь фигурантов "газового дела" остаются на свободе без меры предосторожности.

Ранее Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, но его сразу же задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, по "газовому делу" Онищенко прокуроры САП и детективы НАБУ вручили обвинительные акты восьми подозреваемым и их защитникам.

Источник: korrespondent.net
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