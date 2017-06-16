Экс-госсекретарь США: Украине надо дать оружие

Бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт считает, что Украине необходимо предоставить оборонительное оружие. Об этом она заявила на встрече президента Украины Петра Порошенко с делегацией Национального демократического института США (НДИ), главой совета директоров Олбрайт сейчас является.

"Мадлен Олбрайт подчеркнула важность предоставления Украине оборонительного оружия с целью обеспечения законного права суверенного государства на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – сообщает пресс-служба президента Украины в пятницу, 16 июня.

Во время встречи Порошенко выразил благодарность американской стороне за последовательную поддержку Украины в противодействии российской агрессии и реализации демократических реформ в стране.

Президент также проинформировал представителей НДИ о дальнейшем обострении ситуации на Донбассе. "В связи с этим была отмечена необходимость сохранения санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым", – сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Пентагон рассматривает вопрос о предоставлении Украине летального оружия.

Источник: korrespondent.net