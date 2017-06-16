Большинство украинцев против ограничения продавать свою землю - опрос

79% граждан выступают против продления искусственного ограничение права продать свой земельный пай.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

Согласно ему, 19% опрошенных согласны с продолжением действия моратория на продажу земли, а 2% респондентов ответили "Мне все равно". Исследование проводилось через интерактивный опрос.

По словам нардепа от БПП Аркадия Корнацкого, "если бы вы поехали в село и спросили одних владельцев паев, то у вас было бы не 79%, а 99% против ограничения их права продавать свою землю".



Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявил, что земельную реформу сдерживают страхи, накопленные крестьянами за 18 лет действия моратория, а также негативный опыт ваучерной приватизации

"Но даже критики рынке земли признают, что двадцать семь миллионов гектаров земли находятся в частных руках. Это факт. Это приватная собственность граждан и она не является собственностью государства. Это актив каждого отдельно взятого человека, чьи права сейчас искусственно ограничены" - сказал он.

По данным социологических исследований, намерен продать свою землю имеют 20% всего лишевласникив, которые и сформируют первую волну предложения.

"С открытием рынка мы выйдем на тот показатель, который сейчас есть в европейских странах и где в обороте пребывает 5-10% земли. И на долгие годы основной формой использования земли в сельском хозяйстве останется аренда", - сказал Мартынюк.

"И на самом деле мы через запуск рынка земли как раз и выйдем на тот фермерский строй сельськохозяйстввенного производства, к которому стремимся", - добавил он.



Напомним, сейчас сейчас власти фокусуеться на формировании такой модели сельского хозяйства, где бы ключевую играли фермеры, поскольку именно фермерство является движущей силой возрождения сельских территорий и преодоления безработицы в селах.

Источник: korrespondent.net