Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июня 2017, пятница, 19:43
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
16. 06. 2017

Большинство украинцев против ограничения продавать свою землю - опрос

79% граждан выступают против продления искусственного ограничение права продать свой земельный пай.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

Согласно ему, 19% опрошенных согласны с продолжением действия моратория на продажу земли, а 2% респондентов ответили "Мне все равно". Исследование проводилось через интерактивный опрос.

По словам нардепа от БПП Аркадия Корнацкого, "если бы вы поехали в село и спросили одних владельцев паев, то у вас было бы не 79%, а 99% против ограничения их права продавать свою землю".

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявил, что земельную реформу сдерживают страхи, накопленные крестьянами за 18 лет действия моратория, а также негативный опыт ваучерной приватизации

"Но даже критики рынке земли признают, что двадцать семь миллионов гектаров земли находятся в частных руках. Это факт. Это приватная собственность граждан и она не является собственностью государства. Это актив каждого отдельно взятого человека, чьи права сейчас искусственно ограничены" - сказал он.

По данным социологических исследований, намерен продать свою землю имеют 20% всего лишевласникив, которые и сформируют первую волну предложения.

"С открытием рынка мы выйдем на тот показатель, который сейчас есть в европейских странах и где в обороте пребывает 5-10% земли. И на долгие годы основной формой использования земли в сельском хозяйстве останется аренда", - сказал Мартынюк.

"И на самом деле мы через запуск рынка земли как раз и выйдем на тот фермерский строй сельськохозяйстввенного производства, к которому стремимся", - добавил он.

Напомним, сейчас сейчас власти фокусуеться на формировании такой модели сельского хозяйства, где бы ключевую играли фермеры, поскольку именно фермерство является движущей силой возрождения сельских территорий и преодоления безработицы в селах.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.