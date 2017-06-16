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16. 06. 2017

"Борьбу со шпионами" СБУ высмеяли в соцсети

В СБУ заявили, что предупредили реализацию специальных технических средств, которые передают информацию на серверы в России, что вызвало скепсис и насмешки со стороны пользователей сети, которые заявили, что это обычные GPS-трекеры.

На странице СБУ в Facebook утверждается, что объекты нелегально закупалась частными предпринимателями Кропивницкого через Интернет для продажи клиентам. Сотрудники ведомства изьяли и тридцать единиц "шпионского" принадлежности.

При этом техника, как заявили в СБУ, была оборудована "скрытыми встроенными сверхчувствительными микрофонами, которые имели функцию дистанционной активации".

"Приборы российского производства предоставляла злоумышленникам возможность негласно прослушивать разговоры граждан Украины", - сказано в сообщении.

Однако в комментариях под этой публикацией пользователи заявили, что это обычные GPS трекеры и что передача координат на сервер является его обычной функцией.

Cмотрите фотогалерею: "Борьбу со шпионами" СБУ высмеяли в соцсети

Некоторые пользователи даже опубликовали ссылку на соответствующие товары на Aliexpress.

Facebook

Ранее в соцсетях высмеяли задержание Романа Насирова - главы Госфискальной службы.

Источник: korrespondent.net
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