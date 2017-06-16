Брюссель - Вашингтону: Нужно согласовывать санкции

В ЕС заявили, что США должны согласовывать с союзниками введение новых санкций против любых стран, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Еврокомиссии.

"Важно, чтобы новые меры были скоординированы между международными партнерами для обеспечения их влияния на международном уровне и сохранения единства среди самих партнеров в вопросе санкций", - подчеркнула она .

Накануне Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций против России, в который включена статья, согласно которой Вашингтон продолжает выступать против реализации проекта Северный поток-2.

Новые санкции раскритиковали Австрия и Германия, которые заявили, что цель США - вытеснить с европейского рынка поставки российского газа и заменить его поставками сжиженного американского.

Кроме того, немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковали санкции против России, назвав этот шаг Сената "странным".

Источник: korrespondent.net