Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июня 2017, пятница, 21:37
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
16. 06. 2017

Брюссель - Вашингтону: Нужно согласовывать санкции

В ЕС заявили, что США должны согласовывать с союзниками введение новых санкций против любых стран, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Еврокомиссии.

"Важно, чтобы новые меры были скоординированы между международными партнерами для обеспечения их влияния на международном уровне и сохранения единства среди самих партнеров в вопросе санкций", -  подчеркнула она .

Накануне Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций против России, в который включена статья, согласно которой Вашингтон продолжает выступать против реализации проекта Северный поток-2.

Новые санкции раскритиковали Австрия и Германия, которые заявили, что цель США - вытеснить с европейского рынка поставки российского газа и заменить его поставками сжиженного американского.

Кроме того, немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковали санкции против России, назвав этот шаг Сената "странным".

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.