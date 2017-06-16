Энергетика под угрозой. Европа против санкций США

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала недавнее выступление министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля против новых антироссийских санкций, подготовленных сенатом США.

Решение американских сенаторов Берлин назвал "мягко говоря, своенравным подходом". Германия отметила, что ограничений, которые отразятся на европейской экономике, быть не должно.

Корреспондент.net решил разобраться, что именно не нравится Германии и какие потери понес ЕС из-за санкций.

Какие санкции подготовил сенат

Перекрытие возможности для обхода санкций. Речь идет о такой лазейке, как разрешение предоплаты за российские товары и сырье со стороны западных покупателей.

К примеру, ЕС разрешает торговое финансирование, включая предоставление кредита компаниям, находящимся под секторальными санкциями, для целей поставок незапрещенных товаров в Европу (например, нефти и нефтепродуктов).

Санкции в железнодорожном и судоходном секторах. Могут быть наложены в виде блокировки их активов в американской юрисдикции и запрещения американским компаниям и гражданам вести какие-либо дела с этими российскими предприятиями.

Ужесточение секторальных санкций в отношении российских банков и нефтегазовых компаний. Сбербанку, Газпромбанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и ВТБ, а также их "дочкам" закроют доступ к американским кредитам на срок более 14 дней (сейчас запрещены кредиты сроком более 30 дней).

Для энергетических компаний допустимый предельный срок кредитования предлагается сократить до 30 дней с нынешних 90 дней.

Новые ограничения по нефтегазовым технологиям. Усиливаются санкции, ограничивающие передачу технологий для разведки и добычи нефти на глубоководье, на арктическом шельфе и в сланцевых формациях.



Ограничить потенциал России в сфере строительства трубопроводной инфраструктуры для экспорта энергоносителей. Запрет на поставки товаров, технологий, передачу информации и оказание услуг и иной поддержки.

Ограничить приватизацию российских госактивов. Если таковая "приносит несправедливые выгоды" чиновникам российского правительства или их окружению.

Почему Германия против

Согласно законопроекту сената, санкции протви России переводятся из президентских указов в закон, что усложняет процедуру их смягчения или отмены.

Кроме того, создается база для расширения ограничений: в частности, против российских банков, оборонных и энергетических компаний, бизнесменов и чиновников.

Отдельно прописаны действия в отношении строящегося трубопровода Северный поток-2, в котором сенаторы видят "угрозу энергетической безопасности ЕС и развития газового рынка в Европе".

Эти меры включают в себя санкции не только против российской стороны, но и против их европейских партнеров, участвующих в проекте Северный поток-2.

15 июня на сайте министерства иностранных дел ФРГ вышло совместное заявление Габриэля и премьер-министра Австрии Кристиана Керна.

В нем отмечается, что в законопроекте сената говорится о вытеснении российского природного газа с рынка Евросоюза.

Политики призвали США не смешивать санкции из-за Украины с собственными экономическими интересами.

"Угрозы наказанием европейским компаниям, которые принимают участие в проектах с Россией вроде Северного потока-2, привносят новое и совершенно отрицательное качество в американо-европейские отношения", - говорится в заявлении.

Габриэль и Керн указали, что подобные действия Вашингтона могут привести к снижению конкурентоспособности зависимой от энергоресурсов экономики европейских стран и ликвидации тысяч рабочих мест.



"Энергообеспечение Европы является делом Европы, а не США. У кого получать энергоресурсы, мы будем решать сами в соответствии с правилами открытой конкуренции", - указывается в заявлении.

При этом отмечается, что Германи и Австрия признают необходимость действующих санкций в ответ на "вопиющее нарушение Россией принципа нерушимости границ в Европе".

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия получила мандат на ведение переговоров с Россией по строительству второй ветки газопровода Северный поток.

Nord Stream-2 - это вторая ветка трубопровода по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

Новый газопровод удвоит мощности действующего Северного потока, который позволяет поставлять газ в Европу в обход Украины.

Финансовое участие в проекте примут пять европейских компаний: французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и германские Uniper и Wintershall.

Западные партнеры Газпрома должны обеспечить 50 процентов финансирования Северного потока-2.

Изначально эти компании должны были стать акционерами, но против такой модели выступило антимонопольное ведомство Польши, заявив, что сделка может нести угрозу польским потребителям.

С Северным потоком-2 также связаны определенные риски, вызванные неприятием проекта несколькими странами ЕС, а также Украиной. Киев против Северного потока-2, поскольку из-за него Украина может остаться без транзитных доходов.

Америка уже не в первый раз выступают против второго Северного потока. Бывший вице-президент Америки Джо Байден называл его "плохой сделкой" для Европы. Еще до этого США заявляли, что проект не коммерческий, а политический и несет угрозу энергобезопасности Европы.

Потери ЕС

В Евросоюзе сейчас нет единства по вопросу антироссийских санкций. Веденное Россией в ответ продуктовое эмбарго сильно ударило по европейским фермерам, особенно тем, кто занимается производством фруктов, молока и разведением свиней - последняя отрасль переживает в Португалии один из своих наиболее серьезных кризисов.

Россия была вторым по величине покупателем сельскохозяйственной продукции ЕС, и 73 процента ныне запрещенных товаров предоставлялись государствами-членами.

Некоторые европейские страны нашли новых покупателей внутри Евросоюза. К примеру Польша, крупнейший в мире экспортер яблок, начала экспортировать продукцию в другие европейские страны, тем самым повышая предложение и, следовательно, снижая цены.

Есть страны, которые открыто высказываются против санкций, например Италия. Греция ранее угрожала воспользоваться правом вето.

Из Словакии, Венгрии и Чехии звучат подобные призывы под давлением пророссийских политических групп. В Германии - сильно промышленное и экспортное лобби, которого санкции совершенно не устраивают.

По данным проведенного в конце 2016 года исследования австрийского экономического института, падение экспорта в Россию в 2015 году в ЕС составило по валовой добавленной стоимости примерно 40 миллиардов евро и затронуло примерно 900 тысяч трудовых отношений.

Из них 44 процентов относятся за счет санкций, а остаток за счет плохой экономической ситуации в России, а также из-за обесценивания валюты.

Для Австрии ущерб составил 1,5 миллиардов евро и затронул 20 тысяч трудовых отношений. 36 процентов падения австрийского экспорта приходится на санкции.

Источник: korrespondent.net