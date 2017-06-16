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16. 06. 2017

На Донбассе погиб военный

На Донбассе с начала суток сепаратисты 18 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в результате чего погиб один военный, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Продолжают боевики использовать и виды вооружения, которые запрещены минскими соглашениями… В результате вражеских обстрелов один украинский воин сегодня, к сожалению, погиб", - сказано на странице пресс-центра в Facebook.

Отмечается, что чаще всего сепаратисты нарушали режим прекращения огня на приморском направлении. Здесь стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, из обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись позиции украинских военных в районе Широкино, Водяного, Павлополя и Чермалыка.

В то же время на Донецком направлении самой напряженной точкой остается южный пригород Авдеевки, где позиции бойцов АТО обстреливали после обеда из танков, а несколько позже – из 120-мм минометов.

У Каменки противник по украинским военнослужащим стреляли из крупнокалиберных пулеметов. А из окрестностей Донецка сепаратисты стреляли по позициям ВСУ в районе Песок, используя гранатометы различных модификаций.

Что касается Луганского направления, то здесь сегодня было меньше всего обстрелов. Тем не менее, с утра сепаратисты обстреливали украинских бойцов вблизи Новотошковского из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Там же наших защитников выцеливал вражеский снайпер. А в районе Крымского незаконные вооруженные формирования применяли противотанковый ракетный комплекс", - говорится в сводке.

Отметим, что общее число погибших военных в АТО - почти 2,7 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net
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