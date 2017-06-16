Порошенко обещает осенью повышение пенсий

Президент Петр Порошенко поручил правительству осенью поднять пенсии и отменить их налогообложение. Об этом сказано на странице его пресс-секретаря Святослава Цеголко в Facebook.

"Повышение минимальной пенсии произойдет в этом году, и я думаю, что можно рассмотреть возможность перенести это с декабря на ноябрь или даже на октябрь", - сказал президент на Нацсовете реформ.

Порошенко отдельно отметил недопустимость ограничения пенсий для работающих пенсионеров.

"Я подчеркиваю, что на сегодняшний день мы заинтересованы в том, чтобы пенсионеры продолжали работать. И не надо их выжимать с рабочих мест. Думаю, что неоправданным является ограничение пенсий работающим пенсионерам и налогообложение пенсий", - сказал он.

По его словам, уже в этом году можно сделать осовременивание пенсий.

Напомним, что недавно в Пенсионном фонде рассказали о последствиях отмены налога на пенсии, а в Минсоцполитики назвали размер пенсии для "нормальной жизни".

Источник: korrespondent.net