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16. 06. 2017

Убийство Вороненкова: суд арестовал задержанного

Задержанного по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова 36-летнего жителя Павлограда Ярослава Тарасенко арестовали на два месяца без права внесения залога.

В Павлограде Днепропетровской области у активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко провели обыски, а потом его задержали. Он долгое время возглавлял местную ячейку "Правого сектора".

Такое решение принял Голосеевский суд Киева, говорится на сайте столичной прокуратуры. 

Ему инкриминируется умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

"В ходе судебного заседания прокурором были приведены обоснованные доказательства причастности указанного лица к организации и непосредственного совершения убийства Вороненкова", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Тарасено одновременно является обвиняемым в другом уголовном деле, которое рассматривается судом в Днепропетровской области по обвинению в совершении серии насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия.

Дениса Вороненков убили в Киеве 23 марта возле отеля Премьер-Палас. Охранник экс-депутата успел ранить убийцу Павела Паршина, который умер позже в больнице.

Источник: korrespondent.net
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