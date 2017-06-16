Проект пенсионной реформы внесут в Раду 19-20 июня

Проект пенсионной реформы будет внесен в Верховную Раду 19-20 июня. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что в понедельник, максимум вторник мы внесем в парламент (законопроект о пенсионной реформе – ред.)", – сказал премьер после заседания Национального совета реформ в пятницу, 16 июня, в Киеве.

Гройсман отметил, что Национальный совет реформ поддержал правительственный проект пенсионной реформы на заседании в пятницу, в то же время были высказаны предложения, которые, по словам премьера, могут быть учтены.



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Напомним, Кабмин принял проект пенсионной реформы в Украине 17 мая. В частности, она предусматривает ежегодную автоматическую индексацию. Кроме того, пенсионный возраст остается 60 лет для людей, которые имеют трудовой стаж 25 лет.

Источник: korrespondent.net