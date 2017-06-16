Жителя Луцка приговорили к тюрьме за мучения котенка

За жестокое обращение с котенком 21-летнего жителя Луцка Юрия Гнатюка приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сказано на сайте прокуратуры Волынской области.

Сообщается, что Гнатюк, вместе со своей девушкой, переселенкой из Луганска Любовью Таропиной, издевались над котенком в духовке, держали в морозильной камере и стиральной машине.

Все это живодеры снимали на видео, а потом выбросили котенка с 9 этажа. В течение нескольких дней животное умерло несмотря на усилия волонтеров.

Такой срок живодер получил из-за того, что на момент совершения преступления он уже был осужден условно на три года за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

"Присоединив к назначенному наказанию неотбытой части наказания за совершенное ранее тяжкое телесное повреждение, (суд - ред.) назначил ему окончательное наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы", - отметили в прокуратуре.

Таропину же осудили раньше, еще в конце 2016 года. Ей назначили наказание в размере до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с установлением 2-летнего испытательного срока.

Ранее в США за убийство кота мужчину приговорили к двум годам тюрьмы. А в 2014 году шокирующее видео, как в России пьяный мужчина убил медвежонка, попало в сеть и дошло до поля зрения следственных органов РФ.

Источник: korrespondent.net