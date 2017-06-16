Трамп отменил достигнутые при Обаме соглашения с Кубой

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой, передает РИА Новости.

"Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой. Эта ужасная сделка сеет насилие и нестабильность в регионе, и они (администрация Обамы – ред.) не получили ничего взамен", – сказал Трамп.

По его словам, США готовы начать переговоры по новому соглашению. Президент США добавил, что американское посольство на Кубе остается открытым.

Трамп заявил, что США выступают против призывов ООН снять эмбарго в отношении Кубы. Он заверил, что Вашингтон не снимет санкции с Гаваны, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии, а также не проведет свободные выборы под международным наблюдением.

Президент потребовал от кубинских властей выдать граждан США, которых на родине обвиняют в терроризме, убийствах и других преступлениях, и которые скрываются на острове от американского правосудия.

Администрация Белого дома также приняла решение ограничить туристические поездки американцев на Кубу.





ЕС и Куба договорились о нормализации отношений Напомним, власти США ввели торговое эмбарго против Кубы в 1960 году после победы на острове революции. В качестве условий для их снятия Вашингтон называет демократизацию режима и прекращение военного сотрудничества Гаваны с некоторыми странами.

В 2014 году США и Куба взяли курс на нормализацию двусторонних отношений. В июле 2015 года возобновилась работа посольств в Гаване и Вашингтоне. В марте 2016 года президент США Барак Обама посетил Кубу. При этом конгресс США не согласился отменить действующее более полувека торговое эмбарго.

Источник: korrespondent.net