На Волыни изъяли "черную кассу" таможенников

Прокуратура в ходе обысков изъяла "черную кассу" волынской таможни в сумме 90 тысяч долларов и 290 тысяч гривен. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, сотрудники прокуратуры Волынской области совместно с УЗЭ области в рамках расследования уголовного производства по факту системного злоупотребления должностными лицами областной таможни провели обыски в помещении одного из субъектов предпринимательской деятельности и по месту жительства его руководителя.







По делу Одесской таможни провели 60 обысков "Обнаружено и изъято "черную кассу" таможни в сумме 90 тысяч долларов и 290 тысяч гривен, документы, удостоверяющие незаконное происхождение указанных средств, полученных в результате контрабандного перемещения транспорта и товаров, 11 тонн неучтенного спирта, линию по несанкционированному производству подакцизных товаров, значительное количество неучтенной древесины", – написал Луценко.

Напомним, ранее следователи военной прокуратуры задержали заместителя начальника Львовской таможни на взятке в 40 тысяч долларов.

Источник: korrespondent.net