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16. 06. 2017

На Волыни изъяли "черную кассу" таможенников

 
Прокуратура в ходе обысков изъяла "черную кассу" волынской таможни в сумме 90 тысяч долларов и 290 тысяч гривен. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook. 
 
По его словам, сотрудники прокуратуры Волынской области совместно с УЗЭ области в рамках расследования уголовного производства по факту системного злоупотребления должностными лицами областной таможни провели обыски в помещении одного из субъектов предпринимательской деятельности и по месту жительства его руководителя. 
 
"Обнаружено и изъято "черную кассу" таможни в сумме 90 тысяч долларов и 290 тысяч гривен, документы, удостоверяющие незаконное происхождение указанных средств, полученных в результате контрабандного перемещения транспорта и товаров, 11 тонн неучтенного спирта, линию по несанкционированному производству подакцизных товаров, значительное количество неучтенной древесины", – написал Луценко.  


По делу Одесской таможни провели 60 обысков
 
Напомним, ранее следователи военной прокуратуры задержали заместителя начальника Львовской таможни на взятке в 40 тысяч долларов.

Источник: korrespondent.net
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