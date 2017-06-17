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17. 06. 2017

Запад ускорил процесс сближения РФ и Китая – Путин


Санкции Запада укрепили сотрудничество России и Китая. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает РИА Новости.

"Мы достаточно давно использовали данный подход (укрепление сотрудничества с Китаем – ред.), и так называемые санкции, введенные Западом, просто ускорили продвижение этого процесса. Кроме этого, у нас есть проект развития Транссибирской магистрали, Байкальской железной дороги, и все это прекрасно сочетается с проектом "Шелкового пути". Да и в целом у нас очень гармоничные отношения (с Китаем – ред.), полные взаимоуважения", – ответил Путин на вопрос Стоуна, не привели ли западные санкции к тому, что РФ сблизилась с Китаем.

Сенат США ужесточил санкции против России

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия всегда жила под санкциями. По его словам, западные страны их вводили, когда чувствовали конкуренцию.

Источник: korrespondent.net
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